Пиар-директор Тюльпановой рассказала, как экс-супруга забирала сына у Кержакова

Москва, 24 декабря. Пиар-директор Миланы Тюльпановой Ольга Алексеева рассказала о том, как бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова по решению суда забрала у него ребенка.

По ее словам, Кержаков отказался отдать бывшей жене вещи ребенка. Кроме того, он специально пригласил в дом представителей прессы, чтобы они сняли, как маленький Артемий заплачет, оказавшись в руках мамы.

«Милана приехала в сопровождении приставов, ведь добровольно Кержаков отказывался отдавать сына. По расчету Александра, ребенок должен был заплакать. Но за те редкие минуты, которые Милана с разрешения Кержакова проводила с ребенком, они уже нашли общий язык», — приводят комментарий Алексеевой «Невские Новости».

Алексеева рассказала, что мальчик вел себя очень спокойно. Милана же укутала сына в свою шубу и дошла до машины. Одежду для малыша, подчеркнула пиар-менеджер Тюльпановой, Кержаков намеренно не дал.

Отметим, ранее Тюльпанова обвиняла Кержакова в том, что он настраивает их сына против матери. Напомним, в понедельник Милана забрала ребенка из особняка Кержакова в поселке Западная Лица.