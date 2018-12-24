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Украинского депутата госпитализировали после ДТП под Житомиром

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Украинского депутата госпитализировали после ДТП под Житомиром

Киев, 24 декабря. Депутат Житомирского областного совета, лидер местной партии «Батькивщина» Анжелика Лабунская пострадала в результате дорожного происшествия в регионе и была госпитализирована.

Дорожное происшествие, участниками которого стали две иномарки, случилось на 90-м километре автодороги Киев – Чоп ранним утром. Автомобили двигались в попутном направлении.

В результате автомобильной аварии пострадала Лабунская. Медики госпитализировали ее с телесными повреждениями, сообщил 112.ua.

Специалисты выясняют обстоятельства автомобильной аварии. Предварительная правовая квалификация события: «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

Автор: Данила Копп
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