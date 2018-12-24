Работа с молодежью станет приоритетом для Россотрудничества в 2019 году

Москва, 24 декабря. Россотрудничество в наступающем году сделает акцент на укреплении связей молодежных объединений. По словам руководителя федерального агентства Элеоноры Митрофановой, работу с молодежью усилят в том числе благодаря развитию контактных центров.

Недавно подобный центр заработал в Приднестровье, в перспективе они также откроются в Казахстане, Молдавии, Киргизии и в других бывших советских республиках.

«Акцент при реализации программ будет сделан на укреплении связей молодежных профессиональных сообществ», — цитирует Митрофанову ТАСС.

В МИД РФ тем временем сообщили, что Правительственная комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) в 2019 году также акцентирует свое внимание на работе с молодежью.

В завершающемся году, напомнили в ПКДСР, комиссия участвовала в проведении нескольких десятков мероприятий, среди которых крупные форумы в Софии, Оренбурге и Калининграде.