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Назначен глава банка Роскосмоса

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Назначен глава банка Роскосмоса

Москва, 24 декабря. Президентом банка Роскосмоса – Фондсервисбанк назначен Олег Баранов, сообщили в госкорпорации в понедельник.

Заседание совета директоров банка под председательством главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина прошло в понедельник. На собрании было принято решение назначить на должность руководителя банка Олега Баранова.

Напомним, Баранов вошел в состав Совета директоров банка в ноябре этого года, до этого он занимал должность заместителя генерального директора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Автор: Данила Копп
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