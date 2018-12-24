Назначен глава банка Роскосмоса

Москва, 24 декабря. Президентом банка Роскосмоса – Фондсервисбанк назначен Олег Баранов, сообщили в госкорпорации в понедельник.

Заседание совета директоров банка под председательством главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина прошло в понедельник. На собрании было принято решение назначить на должность руководителя банка Олега Баранова.

Напомним, Баранов вошел в состав Совета директоров банка в ноябре этого года, до этого он занимал должность заместителя генерального директора госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».