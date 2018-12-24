В Барселоне ловят рождественского террориста | 24 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сын Каддафи просит помощи у Путина в борьбе за пост президента Ливии Саиф аль-Ислам Каддафи — сын казненного ливийского лидера Муаммара — написал письмо Владимиру Путину. В письме он просит помочь в урегулировании кризиса в стране. При этом в окружении Каддафи-младшего опровергают, что он просил у российского лидера о поддержке на предстоящих выборах. Немногим ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Ислам Каддафи и его сторонники должны быть составной частью политического процесса в Ливии. Напомню, ливийский лидер Мауммар Каддафи был зверски убит в 2011 году во время вооруженного конфликта. С тех пор Ливия переживает острый кризис. В стране двоевластие. На востоке власть принадлежит парламенту. В столице Триполи действует правительство, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Анархия после свержения Каддафи привела к тому, что страна стала по сути перевалочным пунктом для контрабандистов и нелегальных мигрантов, рвущихся из Африки в Европу. Сможет ли сын легендарного полковника Каддафи прийти к власти и сделать свою страну счастливее и благополучнее? Скоро узнаем.

Подписан приказ о выводе войск США из Сирии. «Бешеный пес» Мэттис признал свое поражение Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. «Бешеный пес» Джеймс Мэттис был противником решения президента США Дональда Трампа. Душа Мэттиса не выдержала, и он ушел в отставку. Напомню, 19 декабря Трамп объявил о решении вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии. На все было отведено максимум сто дней. Трамп объяснил свое решение военным разгромом основных сил запрещенной в России группировки «Исламское государство». «Подчищать» за американцами Трамп милостиво доверил Турции. Впрочем, эксперты уверены, что «заносить хвосты» за наследившими в Сирии американцами будет Россия. А «бешеному псу» Мэттису осталось бессильно гавкать, глядя, как Эрдоган расправляется с мятежниками-курдами, а Башар Асад — с прикормленными американцами террористами.