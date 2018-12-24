«Шакалы удавятся скорее, чем я испугаюсь»: адвокат Рыбин рассказал об угрозах из-за дела Бабченко

Злоумышленники сожгли в Киеве автомобиль известного украинского адвоката Валентина Рыбина, который принимает участие в ряде резонансных судебных дел, представляя в том числе интересы задержанных Киевом по политическим мотивам граждан России.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что данный инцидент вряд ли может быть связан с опубликованным им недавно в Facebook сообщением о сборе наборов из продуктов, медикаментов и хозяйственных товаров для тех, кто будет встречать Новый год в застенках СБУ.

«В этом посте от 22 декабря я был только отмечен, а написал его мой отец, — отметил Рыбин. — Отправкой наборов занимается Фонд правового содействия иностранцам, он помогает людям, которые находятся на Украине и которым, к сожалению, не от кого ждать помощи и поддержки. Да, мы помогаем этим людям продуктовыми наборами».

Рыбин заявил, что если предоставление помощи и продуктов тем, кто находится в застенках, является опасным для общества, значит с развитием данного общества явно что-то не так. Однако автомобиль ему сожгли не из-за этого, считает юрист.

«Есть много уголовных производств, где я защищаю людей, которых преследуют по политическим мотивам, и поверьте, по каждому из этих дел можно реально и машину сжечь, и что похуже придумать, — рассказал Рыбин. — Такая моя деятельность является нелицеприятной для нынешней власти, для режима на Украине».

Скорее всего, считает он, поджог связан с громким скандалом вокруг журналиста Аркадия Бабченко, который совместно с СБУ инсценировал свою смерть якобы для того, чтобы идентифицировать высланных по его голову киллеров. Рыбин защищает Вячеслава Пивоварника — якобы заказчика убийства антироссийского журналиста.

«Ясно, что СБУ все это «дело Бабченко» и состряпала, — уверен Рыбин. — Я сейчас знакомлюсь с материалами, читаю обвинительный акт по Славе Пивоварнику. И понимаю, что там — ну такой бред! Мне кажется, СБУ очень не хочется, чтобы у Славы действительно был нормальный защитник, который вывернет наизнанку все это куриное дело и покажет обществу, каким образом была совершена маразматическая фальсификация».

Впрочем, юрист считает, что поджог мог быть неким «предупреждением» и по другим уголовным производствам. Но покидать родной город и родную страну он не собирается, какие бы угрозы в его адрес ни звучали.

«У меня четверо детей, родители здесь живут, брат, — отметил Рыбин. — Куда мне ехать, от кого мне бежать? От шакалов, которые таким образом пытаются на меня воздействовать? Да они удавятся скорее, чем я буду их бояться».

Ранее киевский адвокат высказал свое мнение по поводу заявлений украинского омбудсмена Людмила Денисовой об обмене заключенными между РФ и Украиной.