Минкомсвязи опровергло сообщения о переговорах Медведева с руководcтвом OneWeb

Москва, 24 декабря. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло сообщения об обсуждении российскими властями вопроса подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот в России.

Ранее Reuters сообщило, что OneWeb предложил РФ выкупить часть акций проекта глобального спутникового интернета в обмен на частоты в России. По данным агентства, речь якобы шла о 12,5% акций, а вопрос будто бы обсуждался на встрече руководителей OneWeb с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

«Ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни тем более председателя правительства вопрос не обсуждался», — заявил глава Минсвязи Константин Носков.

Напомним, частоты для работы в России OneWeb не может получить уже больше года. В октябре в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что проект OneWeb по обеспечению всего мира спутниковым Интернетом несет угрозу безопасности России.