Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Минкомсвязи опровергло сообщения о переговорах Медведева с руководcтвом OneWeb

45
0 Оставить комментарий

Минкомсвязи опровергло сообщения о переговорах Медведева с руководcтвом OneWeb

Москва, 24 декабря. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло сообщения об обсуждении российскими властями вопроса подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот в России.

Ранее Reuters сообщило, что OneWeb предложил РФ выкупить часть акций проекта глобального спутникового интернета в обмен на частоты в России. По данным агентства, речь якобы шла о 12,5% акций, а вопрос будто бы обсуждался на встрече руководителей OneWeb с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

«Ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни тем более председателя правительства вопрос не обсуждался», — заявил глава Минсвязи Константин Носков.

Напомним, частоты для работы в России OneWeb не может получить уже больше года. В октябре в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что проект OneWeb по обеспечению всего мира спутниковым Интернетом несет угрозу безопасности России.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.