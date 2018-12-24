Работы на руднике в Соликамске возобновились после пожара в шахте

Москва, 24 декабря. Компания «Уралкалий» возобновила работу на руднике в Соликамске, где накануне произошел сильный пожар. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

«Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне пожар вспыхнул в шахте «Уралкалия» на руднике в Соликамске (Пермский край). В результате трагедии погибли девять горняков. Сотрудники МЧС не менее шести раз спускались в шахту, однако так и не смогли спасти работников. Как рассказал Федеральному агентству новостей проходчик Венер Загидуллин, смена погибших горняков заканчивалась на этой неделе.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть трех и более человек.