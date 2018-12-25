Онищенко поздравил коллег и друзей с Новым годом и назвал поводы для беспокойства

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей поздравил коллег и друзей с Новым 2019 годом и рассказал, какие задачи стоят перед нашей страной.

С Новым 2019 годом! Колонка-поздравление Геннадия Онищенко

Дорогие коллеги и друзья! Уходящий год был ознаменован судьбоносными событиями, оказавшими влияние на жизнь миллионов наших сограждан.

Напомню, 1 марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин изложил задачи на ближайший шестилетний политический цикл, в числе которых программа «80+» — здорового и активного долголетия. Эти приоритеты, определенные впервые в истории нашей страны, исходят из социальной структуры общества, так как 46 миллионов из 146 млн наших сограждан — это люди старше 50 лет.

В преддверии Нового года напомню главные политические события уходящего 2018 года:

— Владимир Путин избран президентом Российской Федерации;

— в первом после инаугурации майском указе президента определены основополагающие приоритеты прорывного развития нашей Родины, в том числе демография, здравоохранение, образование, экология, наука и др.;

— приняты федеральные законы в области науки, образования и здравоохранения, принципиально меняющие социальную политику в отношении прав гражданина и человека;

— сформировано правительство Российской Федерации для решения поставленных задач.

Это сделано для того, чтобы Российская Федерация заняла ведущее место в первой пятерке развитых экономик. В новом технологическом укладе это открывает неограниченные возможности, особенно в области цифровой экономики, синтетической биологии, в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, в укреплении биобезопасности страны.

Складывающаяся обстановка выдвигает санитарно-эпидемиологический надзор на ведущую роль в обеспечении защиты прав потребителей и здоровья каждого гражданина Российской Федерации.

Тут у меня есть повод для беспокойства.

С тревогой констатирую, что в уходящем году Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации утрачивает ранее завоеванные позиции по ключевым направлениям, особенно в сфере надзора за средой обитания и продовольственной продукцией.

Не могу не отметить факты некорректного отношения к старшему поколению работников службы, ушедшему на заслуженный отдых. На мой взгляд, такое отношение усугубляется завышенной оценкой отдельных достижений этого ведомства, которые там почему-то воспринимают как новые успехи. Это обрывает нити преемственности и бережного отношения к установившимся традициям. Прошу вас не поддаваться этим веяниям, дав должный отпор тенденциям субъективизма.

В наступающем 2019 году целеполагание всех ветвей и структур власти будет определяться двенадцатью национальными проектами, многие из которых являются особо актуальными для этой службы.

Напомню, в 2019 году санитарно-эпидемиологической службе РФ принадлежит ведущая роль в сохранении биологической безопасности страны, так как развитие синтетической биологии, открывая огромные возможности, содержит и существенные риски.

Сохраняется актуальность решения силами и средствами службы научных задач в области гигиены окружающей среды, изучения природно-очаговых инфекций, сохранения классических научных изданий, поддержания тесной связи с Российской академией наук, взаимодействия с отечественной системой непрерывного образования.

Практическое разрешение проблемы долголетия — это сбалансированное питание населения страны плюс совершенствование медицины старшего возраста. Путь здесь — внедрение современных здоровьесберегающих технологий.

Удлиняющееся долголетие — это одно из величайших достижений человечества. Преимущества, которые оно несет, столь же многообразны, сколь многообразна польза, которую социально и экономически активное, здоровое и обеспеченное старшее поколение может принести обществу. Вовлечение старших возрастных групп в экономику позволит рассчитывать, что увеличение доли пожилых людей не повлечет за собой роста бедности.

В решении поставленных задач огромная роль принадлежит состоянию службы, умению опираться на опыт старших поколений государственных санитарных врачей, уважительному отношению к ним.

В канун Нового 2019 года приветствую вас и поздравляю с наступающим праздником, желаю больших достижений и новых успехов в избранном служении на благо Отечества!

Этот семейный праздник мы встречаем с ожиданием лучшего, с чаянием радостных перемен. Благополучия вашим семьям, родным и близким, чтобы исполнились их желания и сбылись надежды. Дарите добро тем, кто рядом с вами — в семье, трудовом коллективе — и оно вернется сторицей.

Помните о своих наставниках, ведь вы их наследники, ученики и последователи. К сожалению, участились случаи пренебрежительного отношения к опыту и достижениям прежних наставников. Не забывайте лучших времен, проведенных со своими наставниками, и это правило личным примером передавайте детям и ученикам.

Найдите силы простить чужие ошибки; забудьте обиды, нанесенные вам ненароком родными и близкими, согрейте их вниманием и заботой.

В истории нашей страны Государственная санитарно-эпидемиологическая служба переживала трудные годы, предотвращая осложнения в зонах конфликтов, техногенных и природных катастроф, не допуская развития эпидемий инфекционных болезней. Наша единственная привилегия состоит в служении важнейшему делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы честной жизнью, знаниями и добросовестным трудом работать на благо людей и государства.

Пусть хранит вас создатель в мире, согласии и добром здравии.

Пусть процветает родное Отечество под мирными небесами Нового 2019 года. С праздником, дорогие коллеги и друзья!