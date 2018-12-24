ДНР направила в международные суды почти 4 тыс. материалов по преступлениям ВСУ в Донбассе

Донецк, 24 декабря. Работающая в ДНР организация «Справедливая защита» направила в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека свыше 3,5 тыс. материалов, касающихся преступлений ВСУ в Донбассе. Такие данные в понедельник привел представитель организации Иван Копыл.

По его словам, в МУС направлены материалы, в которых указано, что от рук украинских военных погиб и пострадал 871 житель Донбасса, из них 144 — дети. В документах также упомянуто 48 случаев применения украинскими силовиками пыток и 668 случаев учиненных ими разрушений. «Справедливая защита» также направила в ЕСПЧ жалобы от 2 тыс. жителей ДНР на действия украинской армии, сообщает Донецкое агентство новостей.

Отметим, что украинские власти ведут войну против населения Донбасса с 2014 года. В 2015 году стороны заключили минские соглашения, которые предполагают прекращение огня и придание Донбассу особого статуса, однако Киев за четыре года не выполнил ни одного пункта этого документа.

В последние дни ДНР и ЛНР сообщает о переброске украинской военной техники к линии соприкосновения, что может свидетельствовать о подготовке большого наступления.