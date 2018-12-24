В FIDE назвали возможную причину смертельного обморожения шахматиста Дубова

Почетный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов замерз насмерть на улице на юго-западе Москвы. 80-летний педагог и ученый был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением конечностей 22 декабря и на следующий день скончался в реанимации.

Директор представительства FIDE в России Берик Балгабаев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что сообщение о смерти Эдуарда Дубова оказалось для шахматного сообщества абсолютной неожиданностью.

«Очень жалко! Это очень печальная новость! Еще недавно, по весне, мы отметили его 80-летие. Дубов продолжал участвовать в мероприятиях Федерации. Он был такой человек, знаете, как говорят, — живчик», — заявил Балгабаев в беседе с ФАН.

Представитель Международной шахматной федерации добавил, что причина смерти заслуженного шахматиста для всех остается загадкой.

«Мы понятия не имеем. Сами хотели бы узнать, что к чему. Есть, правда, досужие разговоры, что это, может быть, микроинсульт прихватил. Всякое возможно, все-таки человеку уже за 80 лет», — заявил собеседник ФАН.

Балгабаев отметил огромную роль Эдуарда Дубова в развитии шахматного спорта и системы рейтингов. Когда FIDE публиковала рейтинги советских шахматистов всего раз в полгода, Эдуард Дубов в ручном режиме подсчитывал и обновлял их ежедневно.

«Это был человек, который обладал огромной эрудицией, знаниями в различных областях. Весь дом у него был обставлен книгами. Он на все имел свое собственное мнение, интересовался не только шахматами, но и математикой», — вспоминает Балгабаев.

Шахматные традиции в семье Дубовых продолжает 22-летний внук Эдуарда Львовича, Даниил Дубов, один из сильнейших гроссмейстеров в составе сборной России, носящий звание международного мастера с 2010 года, добавил директор представительства FIDE в России.