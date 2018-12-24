Сирия: Трамп и Эрдоган договорились за спиной Нетаньяху — поссорит ли США с Израилем их уход из САР

Возможный уход США из Сирии остается одной из ключевых тем в СМИ многих стран. На Западе немало изданий и экспертов сходятся во мнении, что это решение американского президента Дональда Трампа — страшная ошибка для Соединенных Штатов. Об этом говорили даже некоторые его приближенные. О возможных последствиях выхода из САР для самого Вашингтона читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Некоторые наблюдатели также подчеркивают, что американцы могут лишиться некоторых ключевых союзников в случае воплощения этого плана в жизнь. Так, издание The New York Times опубликовало комментарий неназванного источника в израильской разведке, который заявил, что США «предали и бросили» Тель-Авив.

Действительно, внезапное сворачивание американской кампании в Сирии застало ключевого регионального союзника Штатов — еврейское государство — врасплох и, наоборот, оказалось крайне выгодным для Турции, хотя ее отношения с США в последнее время оставляли желать лучшего. Теперь без Вашингтона и при закрытом российскими ЗРК С-300 воздушном пространстве САР Тель-Авив полностью ограничен в своих действиях в регионе, а турки, напротив, наконец смогут начать новую операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Примечательно, что окончательное решение, согласно газете The Washington Post, Трамп принял как раз после телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Неужели столь ключевой шаг, способный повернуть ситуацию в Сирии и в целом на Ближнем Востоке американцы могли сделать без согласования с Тель-Авивом? Создает ли уход из арабской республики угрозу разрыва отношений между сторонами?

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников заметил, что внутри руководства США нет единства, правительство Штатов состоит из лоббистов, представляющих различные структуры и страны. Тем не менее выход американских войск из САР без обсуждения данного вопроса с Израилем вряд ли был бы возможен, поскольку сам президент является сторонником максимального сближения с еврейским государством. Об этом эксперт заявил в комментарии для ФАН.

«Так или иначе, это не может быть ошибкой для всех Соединенных Штатов, ведь в Вашингтоне есть, например, произраильское лобби, есть, наоборот, и проиранское. Поэтому всегда кому-то хорошо, кому-то — не очень. США далеко не едины, чтобы говорить о них в целом. Но так как Трамп является одним из самых активных сторонников союза с Тель-Авивом, он вряд ли стал бы делать какие-то шаги, которые действительно могли бы повлечь за собой разрыв с еврейским государством. Поэтому я думаю, что между ними в этом вопросе все же есть какие-то договоренности», — предполагает наш собеседник.

С другой стороны, очевидно, что американцы также работают и на сближение с Анкарой, о чем говорит целый ряд факторов, помимо сворачивания их сирийской кампании.

«В последнее время Штаты, безусловно, наращивают свое сотрудничество с Турцией. Между ними разрешился целый ряд дипломатических скандалов. США завершили финансовые атаки, и прекратилось падение лиры. Также они дали зеленый свет на поставку Анкаре систем Patriot, о чем долго шли споры. Турки объявили о закупке американских истребителей F-35. Вполне вероятно, что в рамках нового сближения стоит условия, в соответствии с которым Анкара должна будет наладить взаимоотношения с Тель-Авивом», — отметил политолог.

Это означает, что Вашингтон, наоборот, возможно, рассчитывает не потерять никого из союзников и даже сформировать новую коалицию, оттянув от России одну из стран-гарантов сирийского урегулирования.