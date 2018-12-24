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Сирия: Турция намерена тесно сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ

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Сирия: Турция намерена тесно сотрудничать с Россией в борьбе с ИГ

Анкара, 24 декабря. Анкара будет тесно сотрудничать с Москвой в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции.

По его словам, Турция не сделает никаких шагов назад, послаблений или приостановок в вопросах борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1.

«В ходе этих работ будем также тесно сотрудничать с Россией», — подчеркнул он.

Калын сообщил, что Россия и Турция начнет новые координационные работы к востоку от реки Евфрат.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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