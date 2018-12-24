Украинец рассказал, как СМИ пропагандируют вражду по отношению к России

Симферополь, 24 декабря. Новое поколение украинцев учат абсолютно другой истории, а местные СМИ негативно отзываются о России. Об этом рассказал украинец, который работает водителем в Москве.

Украинец приехал в Крым по работе и был поражен тем, как развивается город полуостров. По его словам, до этого он и представить себе не мог, что регион будет так процветать. Причем такого же мнения придерживалась большая часть украинцев и местные СМИ.

Житель Украины отметил, что в прессе никто ничего хорошего о полуострове не писал. По мнению украинского водителя, в настоящее время в его стране пропагандируется вражда по отношению к России.

Водитель отметил, что сейчас на Украине молодое поколение обучают другой истории. Кроме того, украинские СМИ со своими русофобскими заявлениями сильно воздействуют на общество, особенно — на молодежь.

По словам украинца, на его родине плохо обстоят дела с работой. Там почти каждый второй мечтает покинуть страну и начать нормально жить, сообщил Infox.ru. Украинец добавил, что гражданам платят копейки, на которые очень трудно прожить.

Житель соседнего государства признался, что работать ему нравится именно в России, а в Крым он приехал, чтобы самому убедиться, как расцвел полуостров спустя почти пять лет после вхождение в состав России. По его словам, уровень заработной платы в Крыму в шесть раз выше, чем на Украине.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились в 2014 году после смены власти на Украине. Новое руководство объявило приоритетным направлением внешней политики «европейскую интеграцию». Кроме того, Киев начал обвинять Москву во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Российская сторона все обвинения категорически отрицает.