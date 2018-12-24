Конституционный суд обязал пересмотреть правила оплаты отопления

Москва, 24 декабря. Конституционный суд России постановил разделить оплату за центральное и индивидуальное отопление. Таким образом россияне, которые самостоятельно обогревают свою жилплощадь, не должны получать квитанции за отопление, которое к их жилью не подведено.

КС РФ рассмотрел обращения жителей Таганрога и Чувашии, установивших по всем правилам у себя в квартирах отопительные котлы. И Валентине Леоновой и Николаю Тимофееву после этого начали приходить счета и за собственные отопительные системы, и за использование общих, от которых они отказались.

Конституционный суд России постановил суды, в которые обращались Леонова и Тимофеев, пересмотреть свои изначальные решения о том, что истцы законно получали оба счета.

КС РФ предписал Кабмину РФ внести в нормативные документы изменения, чтобы оплата за центральное и индивидуальное отопление были разделены, отмечает «Парламентская газета».