Ростех подарил Деду Морозу армейский экзоскелет

Москва, 24 декабря. Государственная корпорация Ростех подарила всероссийскому Деду Морозу углепластиковый армейский экзоскелет, с его помощью Дед Мороз сможет переносить десятки килограммов подарков без каких-либо сложностей.

Возможности экзоскелета были продемонстрированы в Останкинской телебашне, на смотровую площадку которой на высоте 337 метров Дед Мороз поднялся самостоятельно.

«Конструкции плотно прилегают к телу, но при этом абсолютно не сковывают движения и даже позволяют бегать. Я советую всем своим коллегам обязательно иметь его в арсенале», — цитирует Деда Мороза пресс-служба Ростеха.

Сообщается, что экзоскелет сконструирован так, что делает совершенно необременительной переноску грузу массой до 70 килограммов даже в течение длительного времени.

Прочный углепластик, из которого сделан экзоскелет, принимает на себя нагрузки, которые обычно ложатся на опорно-двигательный аппарат человека.