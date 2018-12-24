Сын владельца «Уралкалия» заявил, что он не устраивал вечеринок во время аварии в Соликамске

Москва, 24 декабря. Сын владельца предприятия «Уралкалий» Дмитрия Мазепина Никита опроверг слухи о том, что он устроил вечеринку во время трагедии в Соликамске.

По словам молодого человека, вечеринка в московском ночном клубе Secret Room, в которой он принял участие, состоялась задолго до аварии на шахте.

«Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего инстаграма за последние две недели. Сейчас доброжелатели выдают, что это съемки праздника после аварии в шахте в Соликамске. Заявляю публично — это ложь», — пишет Никита Мазепин в Instagram.

Он также призвал всех, кто спекулирует на этой теме, бороться с ним и его отцом открыто, а не прятаться за анонимные телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что сын владельца «Уралкалия» якобы устроил вечеринку в день, когда пожар на руднике в Соликамске унес жизни девяти шахтеров.

Никите Мазепину 19 лет. Он является профессиональным автогонщиком и выступает в чемпионате GP3 (класс автогонок с открытыми колесами).

Напомним, что накануне пожар вспыхнул в шахте «Уралкалия» на руднике в Соликамске (Пермский край). В результате трагедии погибли девять горняков. Сотрудники МЧС не менее шести раз спускались в шахту, однако так и не смогли спасти работников. Как рассказал Федеральному агентству новостей проходчик Венер Загидуллин, смена погибших горняков заканчивалась на этой неделе.