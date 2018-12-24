«Спасибо за пиар!»: накануне поездки в Донбасс русские поэты оценили угрозы «троллей» с Украины

Москва, 24 декабря. Поэты Анна Долгарева и Александр Пелевин получают угрозы в социальных сетях накануне поездки в Новороссию, где пройдут их совместные творческие встречи. Агрессивные комментарии начали поступать буквально через три минуты после публикации объявления о мероприятиях в Донецкой и Луганской народных республиках.

Сообщения, предположительно опубликованные пользователями с Украины, содержат оскорбления, угрозы и ненормативную лексику. Позволим себе процитировать самый безобидный комментарий: «Вам обоим стоит ждать уведомления о подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 332-1 УК Украины. А там уже и международный розыск...».

Федеральное агентство новостей пообщалось с поэтами и расспросило о том, какие ощущения вызвали нападки украинцев.

Анну Долгареву предстоящая поездка, по ее словам, абсолютно не пугает.

«Даже если часть из них действительно, как они утверждают, бывает в Донецке — сделать мне что-то они тупо побоятся, — уверена она. — Ну, потому что все эти угрозы в Интернете на уровне второклассников коррекционной школы — это для слабаков, которые в реале ничего не могут».

Поэтесса готова публично обсудить с оппонентами их претензии к ней.

«Если реально придут на наш концерт и не побоятся высказать все это в лицо, а не будут тихо, ммм, писать в твиттер из заднего ряда — я, честное слово, даже в МГБ не позвоню. Велкам, ребята. Но они побоятся», — полагает Долгарева.

Александр Пелевин также не склонен серьезно относиться к нападкам виртуальных «активистов».

«Слушайте, это какие-то вообще странные комменты — то ли боты, в таком случае реально смешно, если на это тратятся деньги, то ли просто какие-то поехавшие. Потом ведь будут сидеть и думать: «почему эти мокшанские свинособаки нас так не любят, удивительно!» — предположил он.

Поэт также поблагодарил комментаторов за пиар.

«Ну, то есть, реально какие-то попытки затроллить на уровне второклассников, даже на Дваче (популярный анонимный форум. — Прим. ФАН) было лучше. Спасибо им за лишний пиар, в общем!» — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что Долгарева и Пелевин 5 января 2019 года выступят в столице ЛНР городе Луганске, а 7 января – в Донецке. Кроме того, запланированы закрытые поэтические чтения для военных. По дороге в Донбасс 26 декабря 2018 года Анна проведет года творческий вечер в Москве.

Оба поэта поддерживают народные республики Донбасса. При этом Долгарева, являющаяся выходцем из одного из регионов бывшей Украины, три года проработала военным корреспондентом непосредственно в зоне боевых действий. Пелевин родился и живет в Петербурге.