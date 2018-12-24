Программа принципиально другая: Борисов рассказал об изменениях в «Пусть говорят»

Москва, 24 декабря. Ведущий популярного ток-шоу на Первом канале Дмитрий Борисов рассказал об изменениях в «Пусть говорят».

Компания «Медиаскоп» составила рейтинг самых популярных программ на телевидении. В него вошли матч Россия — Хорватия на Первом канале, «Голос», «Голос 60+», «Время» и «Пусть говорят».

Ток шоу «Пусть говорят» является самой популярной ежедневной программы прайм-тайма. Ее средний рейтинг в текущем году вырос до 4,5 процентов. Ведущий Дмитрий Борисов рассказал «Комсомольской правде», что уже почти полтора года находится «у руля», однако сам он остался прежним, а программа претерпела изменения по сравнению с выходящими ток-шоу на других телеканалах.