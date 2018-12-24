В Минобороны РФ заявили, что количество призывников до 2025 года не изменится

Москва, 24 декабря. Число призывников в России не будет меняться до 2025 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги года на заседании Общественного совета.

«Если помните, мы с вами в 2013 году поставили задачу по поэтапному сокращению и доведению до оптимального числа призывного контингента. Мы вышли в этом году на 132 000 на осеннем призыве в целом, в вооруженные силы призывается 118 000 человек— это на 1500 меньше, чем в прошлом году. Таким образом, мы каждый год сокращаем. До 2025 будем на одном уровне держать, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс и его подготовка, но и те, кто будет выполнять свой гражданский долг, получать соответствующую подготовку и воспитание», — подчеркнул он.

Глава Минобороны также добавил, что призывной кампании в России как таковой уже нет, практически все призывники уже пополнили ряды российской армии.

«Никакой кампании мы из этого не устраиваем, все идет планово. Практически все призывники дошли в войска. Увеличилось количество контрактников», — добавил Шойгу.

При этом министр подчеркнул, что делать ставку только на контрактников нельзя, поскольку «армия, которая воюет за деньги — это не совсем правильно». По его словам, в армии должна быть душа, а солдаты должны испытывать чувство гордости за свою страну.