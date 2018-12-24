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Шойгу: Ступени главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта

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Шойгу: Ступени главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ступени главного храма ВС РФ, строящегося в Московской области, отольют из трофейной немецкой техники. В понедельник глава Минобороны принял участие в заседании общественного совета военного ведомства.

«Нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», — сказал Шойгу.

Он также сообщил, что строительство храма в Кубинке идет по плану — возведение фундамента уже завершено. Напомним, строительство главного храма ВС РФ осуществляется на пожертвования, для их сбора создан благотворительный фонд «Воскресение».

На территории храма будут функционировать выставки и учебно-методический центр. 

Автор: Федор Веснин
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