СК РФ завершил следствие по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году

Москва, 24 декабря. Следственный комитет РФ заявил о завершении расследования по делу о похищении эстрадного певца Авраама Руссо в январе 2004 году.

В пресс-службе ведомства напомнили, что фигурантами по делу являются Заура Марданов и Владимир Гусаков. Им инкриминируют совершение преступления по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

По данным следователей, приезд Руссо под обманным предлогом в ресторан «Прага» в Москве обеспечил бизнесмен Тельман Исмаилов, действуя в сговоре с другими участниками преступления. В этом ему помогал племянник Марданов.

После этого Руссо насильно посадили в автомобиль, увезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где целые сутки удерживали и избивали, пока певец не согласился выполнить все требования Исмаилова.

В СК уточнили, что Марданов требовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения, чтобы певец занимался эстрадной деятельности на условиях бизнесмена.