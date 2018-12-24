ФСИН сняла с должности начальника колонии в Мордовии, где использовали рабский труд

Москва, 24 декабря. Федеральная служба исполнения наказаний РФ подтвердила сообщения об использовании рабского труда женщин в колонии ИК-14 в Мордовии. Об этом в понедельник заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, ведомство начало проверку после того, как получило жалобу от бывшей заключенной Индиры Багаевой. Женщина рассказала, что осужденных заставляю работать на фабрике по пошиву одежды с семи часов утра до часу ночи. При этом помимо основной работы они должны были выполнять «левые» заказы, а также обшивать начальство и их родственников, передает ТАСС.

Максименко добавил, что во время проверки сотрудники колонии скрыли видеозаписи в архиве и на КПП, но утаить данные с видеорегистраторов они не успели. Полученные видеоматериалы подтвердили рассказ Багаевой.

Как сообщает Infox.ru, ФСИН уже отстранила от работы начальника колонии Юрия Куприянова и ряд сотрудников. Все собранные данные были переданы в Следственный комитет РФ.

При этом Максименко не исключил, что под следствием может также оказаться глава Управления ФСИН по Мордовии, который допустил подобную ситуацию в подведомственном регионе, пишет «Ридус».