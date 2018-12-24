Сирия: дипломат объяснил вывод войск США «провалом» политики Вашингтона

Москва, 24 декабря. Вашингтон решил вывести войска из Сирии, потому что политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке провалилась, считает сирийский посол в Индии Риад Аббас.

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии, отметив, что это было единственной причиной присутствия американских войск на территории республики. Позже в Белом доме заявили, что США приступили к выводу войск из Сирии, однако победа над ИГ1 не означает прекращения существования международной коалиции.

«Проекты США на Ближнем Востоке провалились, и они не могут больше следовать этой политике​​​», — сказал сирийский посол в интервью РИА Новости.

Аббас подчеркнул, что правительственные войска САР разгромили террористическую группировку в Сирии. Он добавил, что Вашингтон пытался закрепить свои позиции в республике с помощью террористической группировки. По его словам, запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида»1 — «последователь США».

«ИГ — рука Америки в Сирии, и мы их победили. Мы разгромили армии наемников во главе с Америкой на нашей земле», — добавил он.

Дипломат также высказал мнение, что Соединенные Штаты приняли решение покинуть Сирию, чтобы сохранить хорошие отношения с Турцией и Израилем.

1 Организация запрещена на территории РФ.