Сирия: СК РФ назвал число преступлений против детей за время конфликта

Москва, 24 декабря. В Следственном комитете России назвали число нарушений против детей, зафиксированных за время конфликта в Сирии. Статистика была озвучена во время встречи главы СК РФ Александра Бастрыкина с председателем отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

«Международными организациями зафиксировано более 12 тысяч серьезных нарушений в отношении детей», — приводит комментарий пресс-службы СК РФ ТАСС.

Отмечается, что речь в основном идет об убийствах и нанесении детям увечий. Ранения несовершеннолетних при этом зачастую происходили при применении запрещенных видов вооружений.

Во время встречи с митрополитом Иларионом Александр Бастрыкин также рассказал о помощи, оказываемой Россией сирийским детям. Он, в частности, напомнил, что на реабилитацию детей отправляют в детский центр «Артек».