«Приведет к полной международной изоляции»: Черновол развенчал популизм кандидата в президенты Украины

Киев, 24 декабря. Украинский общественный деятель Тарас Черновол раскритиковал заявление кандидата в президенты Украины Руслана Кошулинского о необходимости возвращения смертной казни и «невероятной» шпионско-диверсионной сети России в этой стране.

После «авантюры» с выдвижением Кошулинского на пост президента Украины от националистических сил он стал «маргинальным политиком», заявил Черновол в интервью Федеральному агентству новостей.

«Кошулинский, который находился в «Свободе» в тени, выйдя на авансцену, начал делать множество сомнительных заявлений», — указал общественный деятель.

Политик принадлежит к тем кандидатам в президенты, которые претендуют максимум на 0,1—0,5 процентов голосов, отметил собеседник ФАН.

Несмотря на то, что поведение Кошулинского нельзя назвать эксцентричным, это «еще не говорит о его высоком интеллектуальном уровне», считает бывший депутат Рады.

«Это даже не популизм, это демагогия, рассчитанная на то, что это кому-то понравится. Идиотов любят», — заявил Черновол.

В целом возвращение смертной казни на Украине невозможно, считает эксперт.

«Никто не собирается поддерживать эту инициативу серьезно, так как это приведет к полной международной изоляции Украины», — развенчал популизм кандидата в президенты.

Прокомментировал Черновол и громкие заявления кандидата на пост президента Руслана Кошулинского об «агентурной сети Москвы». По мнению эксперта, самые высокие посты украинской власти занимали и занимают российские граждане. В качестве примера он упомянул бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

Кроме того, граждане России проходили и в Верховную Раду — по спискам партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партии «УДАР» Виталия Кличко, добавил собеседник ФАН.

«Сказать, сколько их, в принципе, нельзя. Где проходит граница между людьми, которые просто исповедуют пророссийские взгляды, и российскими агентами — об этом могут дать ответ только российские спецслужбы, если они получат доступ к реальной информации», — убежден Черновол.

Поэтому и само заявление Руслана Кошулинского об «агентурной сети», как и его призывы вернуть смертную казнь на Украине, являются популистскими, резюмировал Тарас Черновол.