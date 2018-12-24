Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 24 декабря.

Федеральное агентство новостей публикует список кандидатов на роль «Человека года — 2018», собственной номинации, учрежденной ФАН по аналогии с журналом Time. РИА ФАН назвало «Человека года — 2018».

Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась в понедельник на 32 году жизни. Стала известна причина смерти 31-летней якутской актрисы Тихоновой.

ВСУ разгромили гостиницу на границе с Крымом. Сенатор Франц Клинцевич считает, что украинские войска таким образом готовились к «войне» с Россией. Готовились к «войне» как могли: Клинцевич прокомментировал дебош ВСУ на границе с Крымом.

Военный эксперт отреагировал на слова главы ОБСЕ об «огромном пожаре» в Крыму и Донбассе. «Выболтал планы Порошенко»: в РФ отреагировали на прогноз генсека ОБСЕ о «пожаре» в Крыму и ДНР.

Военное положение, введенное в ряде регионов Украины 26 ноября, срывает местное руководство и убитая инфраструктура. В Херсонской области из-за разбитых дорог улетел в обрыв военный тягач с боевой машиной на прицепе. Снимок инцидента в своем блоге опубликовал украинский активист Александр Власов. И платформа с техникой ВСУ улетает в болото: украинец показал на фото, что такое военное положение.

Два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Кубани возле станции Навагинская, по предварительным данным, из-за селя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Два вагона электрички сошли с рельсов на Кубани, есть пострадавшие.

NI раскритиковал посла США в Колумбии Кевина Уитакера за слова о Ту-160. Сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что аналогами таких самолетов никто не обладает. Двух бомбардировщиков будет достаточно, чтобы зачистить США. Два Ту-160 в состоянии зачистить США: в Совфеде ответили американскому дипломату на критику российских самолетов.

Танцовщик рассказал, что во время госпереворота на Украине и массовых демонстраций снайперы «стреляли в обе стороны: протестующим в спину и в полицию «Беркута». Целью этого, считает Полунин, было обострение ситуации. «Я достану вас за это»: украинский танцовщик Полунин пригрозил отомстить за «Беркут».