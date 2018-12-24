«В лучших традициях «Миротворца»: посольство РФ оценило публикацию Times данных журналистов РФ

Лондон, 24 декабря. ОБСЕ должна отреагировать на публикацию The Times личных данных российских журналистов эдинбургского бюро Sputnik. Такое мнение выразил представитель посольства РФ в Лондоне.

Дипломат подчеркнул, что допустив эту публикацию, британская газета повторила «лучшие традиции» одиозной украинской базы данных «Миротворец». Кроме того, он напомнил о призыве члена парламента Шотландии Алекса Коул-Хэмилтона конфисковать имущество и лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik. Это, по его мнению, говорит о том, что на СМИ РФ оказывается давление по всем возможным каналам».

Публикация The Times и заявления Коул-Хэмилтона должны также привлечь внимание ОБСЕ, подчеркнул представитель посольства.

По его мнению, происходящее говорит о том, консерваторы Британии пытаются использовать любую возможность, чтобы «нарушить международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире».