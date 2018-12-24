Институт глобализации и социальных движений признан иноагентом в России

Москва, 24 декабря. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений».

«Автономная некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

В надзорном органе пояснили, что признаки иноагента были подвержены в ходе проверки документов, проведенной главным управлением Минюста по Москве.

Напомним, что «Институт глобализации и социальных движений» (ИГСО) — исследовательская организация, основанная социологом и политологом Борисом Кагарлицким в 2007 году. НКО выступает в поддержку левых политических движений, критикует неолиберализм и изучает опыт различных протестных движений.

Иностранным агентом может быть признана любая некоммерческая организация в России, которая занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из зарубежных источников.