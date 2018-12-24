Шойгу оценил уровень современности армии России

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу оценил уровень современности российской армии в 61,5%. Речь идет об оснащенности войск новым вооружением, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такой (уровень — Прим. ФАН) не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — отметил Шойгу на заседании Общественного совета.

В этом году российские войска получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники, уточнил Шойгу. В планах министерства обороны — выйти на 67% уровня современности армии страны в 2019 году, а к 2020 довести его до 70%. Никаких препятствий на пути достижения данных показателей в министерстве не обозначили.

Сергей Шойгу также напомнил, что в сентябре Россия провела самые крупные маневры за свою историю — «Восток 2018». Министр обороны РФ отметил, что в масштабных учениях приняло участие большое количество наземной техники и авиации, были задействованы два флота.

«Мы ставили задачи по переброске на большие расстояния значительных группировок войск. Задачу выполнили, проверили: мы в состоянии перебрасывать большие группы войск — и по железной дороге, и по воздуху — на расстояния больше семи тысяч километров, а по морю Северный флот для выхода на учения прошел более четырех тысяч миль», — сказал Сергей Шойгу.

В совместных учениях приняли участие подразделения армий Китая и Монголии.