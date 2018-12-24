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Жительница Башкирии зарезала мужа через месяц после свадьбы

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Жительница Башкирии зарезала мужа через месяц после свадьбы

Уфа, 24 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Башкирии, которая убила мужа через месяц после свадьбы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что 22 декабря в одном из частных домов Хайбуллинского района супружеская пара отмечала день свадьбы. Молодожены поругались во время застолья.

«Молодая жена кухонным ножом нанесла несколько ударов в шею супругу. Раненный мужчина выбежал на улицу, дошел до соседа и попросил его вызвать скорую помощь, но скончался у него на пороге до приезда медиков», — сообщили в СК.

Сотрудники СУ СК в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившегося, 37-летнюю женщину заключили под стражу по решению суда.

Автор: Алексей Громов
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