Шойгу: Россия вывезет из Арктики весь оставшийся металлолом в 2019 году

Москва, 24 декабря. Силами министерства обороны России из Арктики в 2018 году вывезено более 16 000 тонн металлолома. Об этом на заседании Общественного совета сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Продолжаем очищать Арктику. Там, где есть места базирования вооруженных сил, там, где наши земли, мы в 2019 году завершим очистку оставшихся 9000 квадратных километров. Мы считаем эту работу крайне важной, потому что то состояние, в котором мы застали Арктику, оставляло неизгладимое впечатление», – отметил министр.

На сегодняшний день Россия обладает самой совершенной инфраструктурой на островах Арктики, какой нет ни в одной стране мира, заявил Шойгу и добавил, что под Новый год Минобороны заселит новые здания на островах Курильской гряды.