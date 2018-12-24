Шойгу: Все курсанты военных вузов встретят Новый год дома

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Новый год не застанет курсантов военных вузов ни в училищах, ни в дороге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С таким обещанием он выступил на заседании Общественного совета. Шойгу отметил, что на каникулы курсантов Нахимовских, Суворовских, кадетских училищ, слушателей академий Минобороны, начали отпускать со вчерашнего дня.