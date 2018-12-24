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Шойгу: Все курсанты военных вузов встретят Новый год дома

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Шойгу: Все курсанты военных вузов встретят Новый год дома

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Новый год не застанет курсантов военных вузов ни в училищах, ни в дороге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С таким обещанием он выступил на заседании Общественного совета. Шойгу отметил, что на каникулы курсантов Нахимовских, Суворовских, кадетских училищ, слушателей академий Минобороны, начали отпускать со вчерашнего дня.

«Чтобы никого не было в дороге в Новый год, чтобы все добрались до своего дома, родителей, близких, семей», – подчеркнул он.

Автор: Евгения Авраменко
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