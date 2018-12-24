Католическое Рождество: когда отмечается, история и традиции

Христиане всего мира, живущие по западному календарю, отмечают важнейший праздник — Рождество Христово, который в католической и протестантской традиции даже популярнее Пасхи. Российские католики и протестанты также готовятся отметить Рождество.

Когда отмечается Рождество по григорианскому календарю

Рождество по западному календарю (это не только григорианский, но и фактически совпадающий с ним новоюлианский календари) отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Вечером 24 декабря — в Рождественский сочельник — во всех католических и протестантских храмах, а также в некоторых православных конфессиях проводятся праздничные рождественские службы.

Русская православная церковь, а также некоторые другие православные церкви отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января.

Подробнее, почему разные конфессии отмечают Рождество и другие праздники в разное время, читайте в материале Федерального агентства новостей.

История Рождества

Рождество посвящено евангельской истории рождения у девы Марии младенца Иисуса Христа, которого христиане считают сыном божиим. Об истории Рождества написано немало. Напомним, это событие произошло в иудейском городе Вифлееме, куда беременная Мария и ее супруг Иосиф прибыли для участия в переписи.

В Вифлееме святому семейству не нашлось места в гостинице, и Мария родила младенца Иисуса в пещере, которую иногда называют хлевом. Действительно, в Иудее в таких пещерах зимой прятали скот от непогоды.

Младенцу-Иисусу сначала пришли поклониться пастухи, которые узнали от ангела о рождении сына божьего. Затем на поклонение богочеловеку пришли волшебники-волхвы, которым путь указала рождественская звезда, появившаяся на небе в момент рождения Иисуса. Волхвы поднесли младенцу царские дары, которые подтвердили божественный статус Иисуса.

Узнав о рождении сына божьего, царь Иудеи жестокий Ирод решил уничтожить возможного соперника. Для этого Ирод повелел убить в Иудее всех младенцев до двух лет. Но с божьей помощью святому семейству удалось спастись, бежав в Египет. Там Мария, Иосиф и Иисус пребывали до смерти Ирода, а затем вернулись в Иудею.

Традиции католического Рождества

Западные христиане начинаются готовиться к Рождеству за месяц, этот период называется Адвент, и он очень важен в католической христианской традиции.

В это время верующие соблюдают пост, хотя и не такой строгий, как православный. Во время Адвента также проводятся различные предрождественские мероприятия, как благотворительные, так и развлекательные, в том числе знаменитые рождественские ярмарки.

В рождественский Сочельник, отмечаемый 24 декабря, верующие стараются держать строгий пост. После того, как на небе появляется первая звезда (в ее «роли» обычно выступает планета Венера), верующие разговляются ритуальным блюдом — сочивом. Это кушанье, состоящее из смеси злаков с добавлением меда. После этого все садятся за праздничный стол, на котором обязательно присутствуют угощения из мяса.

Поздравления с Рождеством

***

Звезда зажглась на зимнем небе,

На землю вечер опустился,

И в Рождество волшебным светом

Весь божий мир вдруг озарился.

Здоровья, счастья, с Рождеством!

Пусть все наполнится добром!

***

Свет рождественской звезды

Пусть хранит всех от беды,

Всем желаю я добра

В светлый праздник Рождества!

***

В чудесный праздник Рождества,

Желаю, чтобы жизнь была светла!

Здоровья, мира, радости, тепла,

Большого счастья, света и добра!