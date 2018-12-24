Черчесов рассказал, где и как он проведет Новый год

Москва, 24 декабря. Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как он планирует провести новогодние праздники.

По словам спортивного специалиста, он планирует встретить Новый год вместе с семьей в Австрии.

«Буду встречать с супругой и детьми в Австрии в горах, где много снега и веселья», — отметил Черчесов.

Наставник российских футболистов также добавил, что больше всего ему нравится само ощущение праздника. Новогоднее настроение во много создает праздничная иллюминация на улицах, передает RT.

Черчесов признался, что никакой мечты, которая могла бы исполниться в следующем году, у него нет, но есть четко поставленная задача — помочь российской сборной пройти квалификацию на Евро-2020.

Напомним, что российская команда под началом Черчесова в этом году заняла восьмое место на чемпионате мира и едва не попала в полуфинал мирового первенства, показав лучший свой результат за многие годы.