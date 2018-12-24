Эксперты оценили опасность «Аль-Каиды» после заявления МВД Британии

Москва, 24 декабря. Террористическая организация «Аль-Каида»1 (запрещена в России) готовит нападения на аэропорты, самолеты и места массового скопления людей, заявил глава министерства безопасности Британии Бен Уоллес. Эксперты оценили опасность «Аль-Каиды» и рассказали, как обезвредить террористов.

Министр отметил, что террористы освоили новые технические средства, в том числе беспилотники и миниатюрные бомбы, чтобы сбивать гражданские самолеты.

Турецкий политолог Джейлан Озгюдь отметила, что боевики и сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 будут вступать в другие группировки и делиться своим опытом. Она добавила, что число сторонников ИГ1 в Соединенном Королевстве было довольно большим.

Эксперт напомнила, что в прошлом году британские спецслужбы насчитали в стране 35 тысяч радикалов, и это является самым большим результатом из всех европейских стран.

Военный журналист и специалист по Ближнему Востоку Анхар Кочнева в беседе с телеканалом «360» заявила, что террористический акт может совершить любой последователь террористической группировки. При этом у него может быть минимальная подготовка, либо она и вовсе отсутствует.

«Радикализация Европы и попустительство, с которым власти европейских стран вначале относились к тем, кто поддерживал и поддерживает боевиков на территории Сирии, или же хотя бы просто им сочувствует, сыграли с европейцами жестокую шутку», — отметила Кочнева.

Турецкий политолог в свою очередь подчеркнула, что необходимо успеть предотвратить потенциальные теракты. При этом, по ее мнению, выход Соединенного Королевства из Евросоюза, который запланирован на весну следующего года, лишь усугубит ситуацию с безопасностью в регионе.

«Лондону следует обратиться к Турции и арабским странам Северной Африки, а также к России, чтобы совместно со спецслужбами этих стран обеспечить обмен разведывательной информацией и предотвратить возможные атаки», — добавила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.