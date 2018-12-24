Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»

Москва, 24 декабря. Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на брифинге.

В финал конкурса выйдут 300 человек из разных регионов страны. Подробности того, какой именно должна быть социально значимая деятельность конкурсантов, Кириенко раскрывать не стал, но добавил, что отчасти это условие уже было задействовано на «Лидерах России» в 2017 году.

Сейчас известно, что в полуфинал конкурса в этом году пройдут около трех тысяч человек.

«Мы хотим заранее их всех предупредить, что условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории регионов», — сказал Сергей Кириенко.

Причем задание не будет предоставлено конкурсантам в форме готового кейса. В качестве поддержки организаторы «Лидеров России» поделятся с участниками координатами организаций, которые смогут помочь в реализации проектов. Речь идет об Ассоциации волонтерских центров, Фонде президентских грантов и региональных общественных палатах.

До выхода на финишную прямую конкурсанты должны будут реализовать свои проекты и предоставить видео-отчеты. Оргкомитет конкурса сможет провести независимую экспертизу реализации проектов. В качестве бонуса тем конкурсантам, которые смогут осуществить свои задумки, будут добавлены полупроходные баллы.

«Принципиальным решением при этом полупроходном балле будет оценка качества социальных проектов, которые реализуют наши конкурсанты», — отметил Кириенко.

Кириенко также добавил: в этом году показатели конкурса демонстрируют, что женщины лучше справляются с заданиями, чем мужчины. Поэтому в следующем году организаторы ждут более активного участия девушек в «Лидерах России». В 2018 году доля женщин, принявших участие в конкурсе, выросла с 15% до 16% от общего числа конкурсантов, что говорит о положительной тенденции в данной сфере.

Сергей Кириенко также рассказал о поддержке волонтерского движения президентом РФ Владимиром Путиным. Первый замруководителя администрации президента РФ напомнил, что Путин посетил форум волонтеров и, увидев стенд проекта «Мечтай со мной», забрал все открытки, которые оставались. Этот поступок, считает Кириенко, может стать важным примером для многих руководителей.

Президент РФ поручил главам регионов создавать на местных уровнях конкурсы, аналогичные «Лидерам России». Сейчас такие инициативы реализуют в 20 субъектах страны.