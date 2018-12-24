Стала известна дата досрочных выборов в парламент Израиля

Тель-Авив, 25 декабря. В Израиле распустили парламент и назначили проведение досрочных выборов в стране.

По словам представителя партии «Ликуд», новый кнессет изберут 9 апреля, тогда же будет назначен и новый премьер страны. О распаде правящей коалиции Израиля сообщила местная газета Haaretz.

Israel to hold elections in April, coalition heads announce https://t.co/lMw24lUFMP — Haaretz.com (@haaretzcom) December 24, 2018

Ранее премьер Бенджамин Нетаньяху заявлял о недопустимости досрочных выборов в стране. В ноябре после добровольной отставки главы оборонного ведомства Авигдора Либермана Нетаньяху заявил, что берёт на себя полномочия и министра обороны.

Лидер парламентской партии «Еврейский дом» Нафтали Бенет тогда отказался от претензий на этот пост, и именно это, как отмечает телеканал RT, предотвратило распад правящей в Израиле коалиции.

По мнению Бенета, Нетаньяху пытается удержать правительство вместе, хотя у страны его нет: «Либерман обрушил правительство, когда ушёл в отставку».