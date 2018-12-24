Сирия, 24 декабря. РФ доставила гуманитарный груз в город Изра в провинции Даръа. Турция и союзные ей формирования продолжают наращивать силы в районе Манбиджа в Алеппо. САА отбила новую попытку атаки «Джейш Аль-Иззы» в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили попытку нападения «Джейш Аль-Иззы» на севере провинции Хама.

Курды: продолжают вести бои с террористами ИГ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Джейш Аль-Изза»: потеряла трех боевиков, попытавшись атаковать САА в демилитаризованной зоне на севере Хамы.

ВС Турции: продолжают наращивать боевую мощь вблизи города Манбидж на северо-востоке Алеппо.

Провинция Латакия

Появилась информация о новых обстрелах со стороны боевиков вооруженной оппозиции в северной части региона. В соответствии с данными информационного бюллетеня Министерства обороны РФ о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации, за последние 24 часа произошло семь случаев нарушения режима прекращения огня недалеко от границы с соседней провинцией Хама. О подробностях произошедших столкновений не сообщается. Напомним, исламисты регулярно ведут огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе Курдских гор, провоцируя правительственные войска на ответные боевые действия.

Провинция Алеппо

Протурецкие группировки и вооруженные силы Турции продолжают наращивать боевую мощь в районе города Манбидж. Как передает в сети Twitter военный источник (m3nati), новые подкрепления боевиков прибыли к линии разграничения сил с курдскими формированиями. В первой половине дня также поступала информация о передислокации отрядов «Силы Тигра» к окраинам населенного пункта. Напомним, Анкара готовится к проведению полномасштабной военной операции по зачистке приграничных районов от бандгрупп Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Курды, в свою очередь, опасаясь вторжения Турции, заявили о том, что готовы передать Манбидж законному правительству в случае предоставления им самоуправления. Военные эксперты отмечают, что подобные шаги в сторону властей САР связаны с решением их союзника — США — покинутьСирию. Тем не менее никаких сообщений об официальном соглашении по этому вопросу пока не поступало.

Между тем в один из лагерей для беженцев, расположенный в восточной части провинции, прибыла партия продовольствия от Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени Короля Салмана, подконтрольного Саудовской Аравии. Об этом сообщает Twitter-канал (al_jazirah).

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды продолжают предпринимать попытки продвинуться в «Хаджинском кармане», передает агентство новостей Al Masdar News. На видеозаписи, опубликованной информационным порталом, запечатлены обстрелы позиций террористов юго-восточнее Хаджина. Отмечается, что боевики не перестают оказывать ожесточенное сопротивление «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), намереваясь сохранить оставшиеся под их контролем территории. Также на видео показан склад террористической группировки, обнаруженный в одном из захваченных курдами районов. Никаких новых данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Даръа

Стало известно о проведении новой гуманитарной акции в провинции Даръа. По сведениям, предоставленным Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, очередная партия гумпомощи от РФ была доставлена в населенный пункт Изра на северо-востоке от административного центра региона. 500 продовольственных наборов общим весом более чем в две тонны были распределены среди мирных жителей населенного пункта. Напомним, территории провинции Даръа были полностью зачищены от джихадистов антиправительственных формирований и боевиков связанной с ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в конце июля.

Провинция Хама

Боевики исламистских формирований, действующих в северных районах Хамы, вновь предприняли попытку нападения на подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) территориях. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, исламисты группировки «Джейш Аль-Изза» намеревались организовать вылазку в районе города Мхарде с преимущественно христианским населением. Однако правительственные подразделения обнаружили нападавших прежде, чем они смогли приблизиться к холму Таль-Бизам. Военные источники AMN передают, что во время столкновений были уничтожены не менее трех боевиков, тогда как остальные бежали на исходные позиции. Напомним, эта атака «Джейш Аль-Иззы» стала второй за последние сутки. Таким образом, радикалы продолжают пренебрегать исполнением условий Меморандума от 17 сентября, в рамках которого на границах «Большого Идлиба» была сформирована демилитаризованная зона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)