Путин обсудит с парламентариями итоги работы Федерального собрания за год

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, чтобы обсудить с ними итоги работы Федерального собрания в 2018 году.

«Двадцать пятого декабря Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов обеих палат российского парламента», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что глава государства обсудит с руководителями обеих палат парламента эффективность законотворческой деятельности, а также приоритеты развития законодательной базы.

Напомним, что президент России ранее уже обозначил основные направления развития страны. В марте этого года Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, рассказав об основных достижениях страны и сформулировав стратегические задачи на будущее.