Сирия под крылом ВКС РФ: Россия не планирует сокращать контингент при выводе сил США — Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии верхней палаты парламента, заявила, что РФ пока не будет сокращать или выводить свою группировку войск из Сирии в том случае, если Соединенные Штаты действительно свернут свою кампанию в САР. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Она подчеркнула, что работа российского военного контингента в арабской республике никак не связана с США. В отличие от американцев, мы находится там на законных основаниях, и решение о возможном уходе или сокращении сил, если это вскоре понадобиться, будут принимать Москва и Дамаск совместно. Зависеть это будет лишь от степени выполнения тех ключевых задач, которые стоят перед ВКС РФ и другими частями российских сил в САР.

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа о начале вывода войск Соединенных Штатов, Матвиенко заметила, что оно «абсолютно правильное», оговорившись, однако, что лишь при его дословном воплощении в жизнь. Она также напомнила, что присутствие США в Сирии неправомерно, и потому их обещанный уход должен ознаменовать «восстановление международного права в этой части».

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев полностью согласился с комментарием спикера Совфеда, заметив, что российские и американские силы вели совершенно разную (если не противоположную) деятельность в САР.

В беседе с корреспондентом ФАН он добавил, что сворачивание кампании США при этом будет способствовать намного более стремительным успехам РФ в деле мирного строительства и окончательном разгроме терроризма в Сирии.

«Неслучайно об этом говорит именно Валентина Матвиенко, потому что именно Совет Федерации в соответствии с нашей Конституцией решает вопрос о возможности использования российских войск за пределами территории нашей страны. Затем уже при одобрении со стороны СФ отправки, возврата или сокращении контингента ВС РФ верховный командующий (то есть президент) может отдавать соответствующий приказ», — пояснил наш собеседник.

Он добавил, что Россия и Соединенные Штаты, действительно, занимались принципиально разными вещами в САР, и потому их уход или неуход никак не должен влиять на выполнение наших стратегических целей. И если у РФ они связаны прежде всего с противостоянием международному терроризму, то американцы своей подрывной деятельностью в Сирии только усугубляли оказываемый джихадистами разрушительный эффект на ситуацию в стране и жизнь народа.

«В отличие от российских сил, США воевали не против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а против законного правительства арабской республики во главе с президентом Башаром Асадом. Они делали это руками боевиков и нередко даже напрямую — путем авиационных и ракетных ударов. Фактически американцы были на стороне ИГ1, поскольку наряду с джихадистами, Израилем и другими сторонами они выступали частью комплексной агрессии против Дамаска и сирийского народа», — заметил эксперт.

Основная проблема, однако, в том, подчеркнул он, что даже при выводе контингента из Сирии нельзя будет говорить о неучастии Вашингтона в сирийском конфликте. В таком случае Соединенные Штаты все равно будут всячески пытаться влиять на ситуацию в арабской республике, но уже целиком посредством своих наемников, а также невоенными методами.

«США привыкли воевать в комфортных условиях. А тут обострение отношений с Турцией, неудачи на поле боя и при этом, наоборот, значительные успехи противников — России, Ирана и самой Сирии. Поэтому, столкнувшись с этими и другими серьезными трудностями, они решили, мол, пусть другие воюют. Безусловно, Вашингтон оставит в САР каких-то своих агентов. Возможно, что и бойцов частных военных компаний», — закончил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.