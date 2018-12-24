Кандидат в президенты Маломуж: Я знаю, как установить мир на Украине

До официального старта президентской кампании на Украине осталось меньше недели. Среди трех с лишним десятков кандидатов, решивших идти на выборы, выделяются бывшие руководители госорганов Украины. У них, как правило, есть источники финансирования от местных олигархов, и большие планы по изменению страны.

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться в Киеве с экс-главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем, который 31 декабря намерен включиться в президентскую гонку.

Николай Маломуж — известный на Украине «политик второго плана». Бывший силовик с обширными связями, ныне он возглавляет несколько общественных объединений и строит грандиозные планы на свое будущее президентство. И хотя социологи оставляют ему крайне мало шансов на избрание (на выборах-2014 он набрал символические 0,14% голосов), экс-разведчик словно не обращает внимания на соцопросы и ведет себя так, будто реально способен тягаться по популярности с самой Юлией Тимошенко.

«Нынешняя ситуация в стране обнажила все угрозы, которые не были преодолены за последние 20 лет, — с тревогой говорит Маломуж. — Внешняя агрессия, внутренний раскол, отход от человека и его ценностей, коррупция и беззаконие поставили Украину на грань экономического и социального существования. Пришло время дать ответ на эти вызовы! Время жить и строить новую Украину для каждого гражданина — страну, защищенную от внешнего давления, внутренне объединенную, экономически сильную, социально справедливую! Пришло время ответственных и профессиональных людей. Время объединяться и действовать!»

При личном общении с экс-главой СВР Украины возникает ощущение, что этот человек живет в какой-то другой стране — не в нищей, озлобленной и никому не верящей, охваченной гражданской войной, а как минимум в спокойной, но немного заблудшей европейской державе, для которой у него есть масса готовых «рецептов».

«Первое, что нужно сделать, чтобы изменить систему общественных взаимоотношений на Украине — нужно задействовать все ресурсы наших людей, — сообщил корреспонденту ФАН Николай Маломуж. — Все глобальные решения, касающиеся судьбы Украины, при мне будут приниматься на референдумах».

С другой стороны, говорит Маломуж, необходимо профессиональное правительство, такое правительство, которое бы сумело четко наметить пути вывода страны из кризиса.

«Нам нужно радикальное обновление экономики, привлечение инноваций и масштабных инвестиций в основные отрасли, — сообщил экс-глава СВР. — Кроме того, нужны реформы в сфере нацбезопасности — новый министр обороны, совсем другие люди на ключевых постах в СБУ, полиции, Генпрокуратуре и т. д. Стране нужна четкая система безопасности, которая позволила бы предупреждать конфликты, а не провоцировать их. При этом система безопасности страны должна действовать в условиях серьезной консолидации общества вокруг власти».

Во власти Украины, по мнению Маломужа, должны быть в равной степени представлены и жители Западной, и жители Восточной Украины, в том числе Донбасса — ЛНР и ДНР.

«Должен быть сформирован новый общественный орган — Ассамблея народов Украины, который нужно наделить широкими полномочиями, — говорит Маломуж. — В этот орган должны войти и представители церкви — как канонической УПЦ МП, так и других конфессий, существующих на территории Украины — протестантов, иудеев, мусульман и т. д. Ассамблея должна обеспечить светскую и религиозную гармонизацию нашего общества, которая станет залогом позитивных перемен в стране — социальных, гуманитарных и духовных».

По мысли Маломужа, эта гармонизация и объединение должны оградить украинское общество от пагубных внешних и внутренних влияний.

«Кроме того, в стране должна быть четкая структуризация общественных организаций и движений — большинство из них должно быть объединено единой идеей. Причем это движение не должно быть партийным — ведь украинские партии в их нынешнем виде выражают интересы отдельных кланов и олигархов. Мы же намерены обновить не просто всю систему власти, а саму модель построения украинского общества», — смело обещает он.

Общество, которое мечтает построить на Украине Маломуж, должно выдвинуть из своих рядов не «рейтинговых кандидатов-популистов», а единого, «народного» кандидата в президенты. Также должна быть принята новая Конституция Украины, где народ будет объявлен «главным источником власти и верховным сувереном».

«Члены правительства и депутаты Рады не должны обладать иммунитетом в случае уголовного преследования, — считает кандидат. — Люди, выдвигающиеся на высшие посты, должны понимать всю степень ответственности перед народом. Все эти перемены, «реструктуризация общества», должны создать условия для принятия нового общественного договора между обществом и властью. И только потом должен быть выработан единый антикризисный план для Украины. Для его реализации в правительство должны быть выдвинуты самые эффективные антикризисные менеджеры, которые бы составили план развития экономики Украины до 2030 года. Должны быть разработаны конкретные программы вывода из кризиса той или иной отрасли, и они должны реализовываться неукоснительно».

У кандидата в президенты есть на примете конкретные кандидатуры будущих членов «антикризисного правительства Украины». В нем за вывод из кризиса национального ЖКХ должен будет отвечать Алексей Кучеренко (экс-министр ЖКХ), за инновации и инвестиции — академик Михаил Згуровский, Конституционным судом будет руководить нынешний член КС Украины Виктор Шишкин и т. д. По мысли Маломужа, к управлению страной должны придти люди, «имеющие огромный опыт работы в своих сферах, и знающие, как быстро ликвидировать кризисы в них».

«Эти люди работали как в украинской власти, так и за границей. Они видят чудовищные ошибки нынешней власти и прекрасно знают, как их исправить, — говорит Маломуж. — Также нужно дать гораздо большую самостоятельность регионам — то есть сделать то, чего так боится нынешняя власть. Местные власти должны сами распоряжаться своими ресурсами, развивать малый и средний бизнес, ремонтировать дороги и т. д. и т. п. Они сами знают, как лучше всего обустроить жизнь на местах».

И самое главное, говорит кандидат Маломуж, нужно «менять саму философию власти на Украине», «перевернуть пирамиду» — все в государстве должно «работать на человека», интересы гражданина должны учитываться в первую очередь, считает кандидат в президенты.

На смену нынешней коррупции и «теневым схемам», «откатам» и «распилам» должна придти единая система электронного контроля за работой чиновников — от президента до сельского старосты.

«Так мы выйдем на принципиально новый формат жизни — когда любой гражданин сможет контролировать, насколько эффективно работает власть, — мечтает кандидат. А у высших чиновников будет повышенная ответственность перед страной и народом — и у президента, и у министров, глав госкомпаний, силовых органов и т. д. И санкции за коррупцию и злоупотребление властью для них будут повышенные: если провинился — уходи в отставку и отвечай перед законом. Это — модель «открытого общества», в котором каждый его член несет ответственность перед остальными. Только так можно радикально изменить ситуацию в стране и дать людям новую перспективу развития».

По поводу внешней политики Николай Маломуж сообщил, что минские соглашения, на его взгляд, при нынешней власти не имеют перспектив реализации.

«Мне кажется, для разрешения кризиса в Донбассе должен быть сформирован новый пул «причастных государств» — с участием не только России, Украины, Евросоюза и Америки, но и, возможно, даже Китая и Японии, — говорит Маломуж. По этому поводу нужны, по сути, новые Хельсинкские соглашения. В мире сегодня накопилось огромное количество скрытых угроз, и Донбасс — лишь одна из видимых «точек напряжения». Глобальные державы должны собраться вместе и выработать новые договоренности, отвечающие на современные вызовы. Нужно дать старт общемировым переменам, и Украина станет частью этих глобальных договоренностей. Потому что договориться в рамках отдельно взятой контактной группы по урегулированию в Донбассе сегодня невозможно. Я подготовил такой проект, и в ближайшем будущем еду представлять его в Вашингтоне».

По словам Маломужа, если этот глобальный проект будет одобрен в США, то воплощать его в жизнь должен новый президент Украины (в роли которого он видит, разумеется, себя).

«В новый «клуб решения глобальных проблем» я предлагаю включить глав всех великих держав, в том числе Россию, — говорит кандидат в президенты. — И в рамках его решений Владимир Путин и вся российская элита вынуждены будут действовать по-другому. Нужна не конфронтационная модель, а модель, провоцирующая заключение договоренностей. В рамках нового глобального договора, возможно, будет придан новый статус Крыму и части Донбасса. Например, в Донбасс будут введены миротворцы, начнется процесс его реинтеграции в «материковую» Украину. А Крыму могут придать статус «совместной экономической зоны» — как переходный этап. Одним словом, у меня есть планы установления гражданского мира на Украине, и я постараюсь донести их до лидеров великих держав. Если же после выборов я получу пост президента, то немедленно приступлю к его исполнению».

Согласитесь, со всеми этими обещаниями Маломуж сильно смахивает на Остапа Бендера, который сулил жителям Нью-Васюков «междупланетный шахматный конгресс» в их деревушке. Однако экс-разведчик говорит столь убежденно, что ему волей-неволей начинаешь верить. А когда он начинает говорить о России, то в его словах чувствуешь невольное уважение к «северному соседу».

«Выводы о негативных последствиях санкций, введенных против России, сильно преувеличены, — уверен Маломуж. — Переоценена и экономическая уязвимость России. У Москвы — огромный природный потенциал, финансовые запасы. Она имеет и ресурсы, которые востребованы на мировых рынках — нефть, газ, энергоресурсы, электроэнергия, атомные ТВЭЛы, титан, полезные ископаемые. Пусть Россия сейчас почти не сотрудничает с Европой, но она сотрудничает с Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, Бразилией, Африкой и др. Поэтому Россия успешно выживает под любыми санкциями».

Теперь всем нам стоит дождаться 31 декабря — чтобы убедиться, что велеречивый экс-глава СВР действительно готов пойти на выборы и увидеть реакцию рядовых украинцев на описываемые им «дивные перспективы». По мнению социологов, среди жителей Украины сегодня действительно велик спрос на «сильную руку». Правда, к несчастью Маломужа, в глазах народа образ «настоящего полковника» уже успешно воплощает экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко.

Справка:

Николай Маломуж — украинский политик, с 2005 по 2010 год глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины. Ныне возглавляет общественные организации «Всеукраинская координационная Рада офицеров и военнослужащих», «Высшая Рада Народных соборов Украины».