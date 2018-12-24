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«Мы должны бросить вызов РФ»: в Киеве готовят новую провокацию в Керченском проливе

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«Мы должны бросить вызов РФ»: в Киеве готовят новую провокацию в Керченском проливе

Киев, 24 декабря. В Киеве рассчитывают на проведение новой провокации ВМСУ в Керченском проливе. Об этом в понедельник заявил украинский военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, украинские корабли в сопровождении судов НАТО и авиации США должны вторгнуться в российские воды, чтобы «бросить вызов» РФ.

«Я думаю, что в Керченский пролив наши корабли пойдут в сопровождении кораблей НАТО. А также это будет отслеживать авиация Британии или США. Мы должны туда пойти, чтобы доказать, что это наша территория, мы должны бросить вызов России», — отметил Арестович.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что украинские суда свободно ходят через Керченский пролив, а три бронекатера ВМСУ Россия «почему-то» задержала. При этом Арестович сделал вывод, что, если Россия будет продолжать защищать свои воды от украинских военных кораблей, это будет ее же агрессией.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Автор: Антон Соколов
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