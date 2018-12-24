Глава ГИБДД предложил повысить штрафы за превышение скорости

Москва, 24 декабря. Главный госавтоинспектор России Михаил Чeрникoв предложил увеличить штраф за превышение скорости. Он подчеркнул, что это одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения, а вот наказание за него слишком низкое.

В настоящее время за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен минимальный штраф в размере 500 рублей.

«А если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», — напомнил Черникoв в интервью радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, «здесь нужно все переосмыслить»: «Снижать ли порог, может, усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения».

Черников полагает, что пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения рано,

«Они не должны быть или должны быть очень сильно и серьезно взвешены», — указал он.

Как уточняет «Царьград», до 1 марта ГИБДД намерена сформировать предложения на этот счет с учетом социологического опроса.

Ранее правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по усилению санкций за нарушение ПДД. В частности, как напоминает «Ридус», речь шла о возвращении штрафов за превышение скорости свыше 10 километров в час.