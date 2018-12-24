«План западных кураторов»: в ДНР заявили о подготовке Киева к серьезнейшей провокации в Мариуполе

Донецк, 24 декабря. Киев готовится к серьезнейшей провокации в Мариуполе и прилегающих к нему районах. Об этом заявила глава ОО «Форум спасения Мариуполя» и депутат Народного совета ДНР Ирина Попова.

По ее словам, целью планируемой провокации является продление военного положения и отмена президентских выборов на Украине, запланированных на 31 марта 2019 года.

«План западных кураторов — упрочить власть Порошенко до диктатуры», — сказала Попова, передает «ПолитНавигатор».

По ее словам, уже сейчас в Мариуполь прибыли иностранные специалисты, которые после предполагаемой диверсии ВСУ на химзаводе должны будут выставить произошедшее в нужном Киеву свете. Один из вариантов провокации может привести к масштабнейшей экологической катастрофе. Попова напомнила, что на металлургических заводах города находятся большие запасы аммиака, и подрыв цистерн с химическим веществом может привести к гибели тысяч людей. Киев может использовать трагедию как предлог для введения военного положения на всей территории Украины.

«Порошенко хочет оплатить вашими жизнями свой второй президентский срок», — сказала Попова.

Кроме того, депутат Народного совета ДНР добавила, что украинские диверсанты минируют дороги, по которым могут эвакуировать пострадавших в случае взрыва на заводе. Параллельно с химической провокацией, добавила Попова, Киев готовит и морской инцидент. По ее словам, националистический полк «Азов» готовят к подавлению беспорядков, которые могут возникнуть на улицах Мариуполя: в одном из зданий на территории порта проживают военные, которые имеют отношение к спецслужбам Украины.

«Командир подразделения сообщил начальнику порта, что они будут находиться на территории порта до конца месяца, и уедут после того, как встретят несколько кораблей ВМФ Украины», — отметила Попова.

Она добавила, что все это подтверждает информацию о подготовке морской провокации киевскими властями. Кроме того, с украинских складов в полк «Азов» направлено огромное количество патронов для автоматического и стрелкового оружия.

Напомним, 26 декабря истекает срок военного положения, введенного в некоторых регионах Украины. Киев ввел особый режим под предлогом инцидента в Керченском проливе: в ноябре три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных кораблей из Черного моря в Азовское и игнорировали требования российских пограничников прекратить движение. В результате инцидента корабли ВМСУ были арестованы.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии между Киевом — с одной стороны, и ДНР и ЛНР — с другой, ВСУ продолжают обстрелы территорий народных республик. С 2014 года, по данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тысяч жителей Донбасса.