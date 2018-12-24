Если бы все не ходили, стране было бы лучше: на Украине высмеяли депутатов Рады за прогулы

Свыше половины депутатов (252 из 450) пропустили 50% голосований по решениям в Верховной раде в декабре. Наибольшее число прогулов у Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов. Такую информацию обнародовала всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ), которая провела мониторинг работы депутатов, ушедших 21 декабря на зимние каникулы.

Всего в декабре прошло двенадцать пленарных заседаний Рады, на которых было 335 голосований.

«252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной рады в декабре. Из них 61 нардеп пропустил более 90% голосований», — сообщается на официальном сайте комитета.

17 политиков не проголосовали ни разу за месяц, среди них (бывший руководитель батальона «Донбасс». — Прим. ФАН) Семен Семенченко, (бывший руководитель запрещенного в РФ радикального движения «Правый сектор»1. — Прим. ФАН) Дмитрий Ярош и Надежда Савченко.

Примечательно, что все депутаты пропустили голосования по неизвестным причинам, а не из-за деловых командировок или болезни. По данным КИУ, высокие показатели голосований у депутата Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Украинский политолог Александр Дудчак, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей новость о массовых прогулах депутатов, пошутил, что «если бы они все не ходили на работу, стране было бы лучше, конечно же, но, к сожалению, они там появляются».

«То количество депутатов, которое приходит в Раду, достаточно для принятия странных законов. Украине от этого совсем не легче. Вся эта власть собрана после государственного переворота, и ее деятельность вредна. Если бы нардепы меньше принимали сомнительных инициатив, возможно, меньше времени понадобилось бы для восстановления государства. А так ходит их меньше в Раду, но зато уже успели наломать дров. Чем меньше ходят, тем лучше», — разъяснил эксперт.

Отвечая на вопрос, есть ли у политической элиты Украины шанс исправиться и есть ли возможность восстановить адекватное руководство в стране, собеседник ФАН подчеркнул, что «небольшая надежда на новую власть есть».

«По крайней мере, есть надежда, что придет человек, который будет более прагматично подходить к ситуации, к отношениям с Россией. Недавний законопроект о войне с РФ, зарегистрированный в Верховной раде, вообще не лезет ни в какие ворота. Это подразумевает полный разрыв отношений Киева с Москвой, если это будет сделано, то на Украине не будет ни топлива для автомобилей, ничего — полное самоубийство. Есть надежда на то, что у новой власти будет желание найти виновного во всех преступлениях Киева», — резюмировал политолог.

Депутаты Рады ушли на зимние каникулы до 15 января. Выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.