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МИД РФ предупредил: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

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МИД РФ предупредил: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Москва, 24 декабря. ВСУ могут осуществить провокацию с химическим оружием, используя опыт своих зарубежных кураторов, в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом предупредили в МИД РФ.

Кроме того, для продления военного положения Киев может использовать и провокацию в киберпространстве. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что Украина совершенно не скрывает своих агрессивных намерений.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что украинские СМИ все чаще говорят о том, что армии ДНР и ЛНР якобы могут применить отравляющие вещества в Донбассе.  

В МИД РФ подчеркнули, что киевские власти, очевидно, намерены сделать все, чтобы отношения России и Украины стали еще напряженнее. Президент Украины Петр Порошенко в данном случае, уверены в российском внешнеполитическом ведомстве, хочет продлить истекающий уже 25 декабря срок военного положения в 10 областях страны, чтобы отменить президентские выборы.

Напомним, в конце ноября ВМСУ устроили провокацию в районе Керченского пролива. Три украинских военных корабля, а также моряки и сотрудники СБУ, координировавшие провокацию, были задержаны. Российские официальные лица объяснили инцидент вблизи берегов Крыма желанием киевских властей намеренно обострить ситуацию на Украине.  

Автор: Федор Веснин
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