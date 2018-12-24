МИД РФ предупредил: ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе

Москва, 24 декабря. ВСУ могут осуществить провокацию с химическим оружием, используя опыт своих зарубежных кураторов, в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом предупредили в МИД РФ.

Кроме того, для продления военного положения Киев может использовать и провокацию в киберпространстве. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что Украина совершенно не скрывает своих агрессивных намерений.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что украинские СМИ все чаще говорят о том, что армии ДНР и ЛНР якобы могут применить отравляющие вещества в Донбассе.

В МИД РФ подчеркнули, что киевские власти, очевидно, намерены сделать все, чтобы отношения России и Украины стали еще напряженнее. Президент Украины Петр Порошенко в данном случае, уверены в российском внешнеполитическом ведомстве, хочет продлить истекающий уже 25 декабря срок военного положения в 10 областях страны, чтобы отменить президентские выборы.

Напомним, в конце ноября ВМСУ устроили провокацию в районе Керченского пролива. Три украинских военных корабля, а также моряки и сотрудники СБУ, координировавшие провокацию, были задержаны. Российские официальные лица объяснили инцидент вблизи берегов Крыма желанием киевских властей намеренно обострить ситуацию на Украине.