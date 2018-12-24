«Спартак» интересуется поляком Шиманьски, которого летом пытался подписать ЦСКА

Москва, 24 декабря. Московский «Спартак» интересуется атакующим полузащитником польской «Легии» Себастьяном Шиманьски. По информации Федерального агентства новостей, за 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.

По словам источника, польская сторона хочет получить за Шиманьски на 3 миллиона евро больше, однако стороны могут договориться о переходе. Сообщается также, что игрока по-прежнему хотят видеть в ЦСКА, однако переход едва ли осуществим в зимнее трансферное окно. Кроме того, маловероятно, что «армейцы» смогут перебить предложение «Спартака».

Летом Шиманьски мог перейти в ЦСКА, однако столичный клуб не сумел договориться с «Легией» о сумме компенсации. В составе польского клуба полузащитник провел в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал три результативных передачи. Всего на его счету 70 матчей в составе «Легии», 10 голов и девять голевых передач.