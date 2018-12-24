«Они просто решили нас убрать»: французский журналист рассказал о «расстреле» в Донбассе

Париж, 24 декабря. Французский журналист Сэммюэль Крон рассказал о том, как командировка на Юго-Восток Украины перевернула его жизнь — его пытали сотрудники ВСУ, и он был на волосок от смерти.

Французский репортер признался, что очень ждал поездку в Донбасс, так как он хотел «проверить себя на прочность».

Крон приехал в Донбасс летом 2014 года. На тот момент французское правительство поддерживало санкции, а все верили, что Россия — «причастна» к этому конфликту. Хотя в Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины.

«Все СМИ транслировали. Весь мир был против России, и мы не могли этому не верить», — сказал журналист.

Во Франции все ждали материал о том, как Москва «напала» на Украину, отметила «Политика сегодня». Местные жители, отметил репортер, жаловались на украинских силовиков, которые устраивали пытки тем, кто хорошо относится к России и позволяет себе говорить на русском языке. Журналист признался, что услышать такого он не ожидал, так как на его родине все «трубят» совершенно другое.

«Мы оказались на войне. Где умирают реальные люди. Из плоти и крови», — констатировал Крон.

Еще одним ударом для журналиста стал запрет на его публикацию о Донбассе. По его словам, руководство ему ответило: «не соответствует редакционной политике». После этого он принял решение не возвращаться в профессию.

Вернуться во Францию вовремя не получилось — утром в квартиру «нагрянули» люди в штатском. Ничего не объяснив и не предъявив никаких документов, они приказали собираться, отметил журналист. По словам репортера, позже выяснилось, что незваными гостями были украинские силовики.

«Они узнали у кого-то из местных, о чем мы беседовали с людьми, и испугались, что материал будет предан огласке», — сказал журналист.

По его словам, им угрожали оружием, завязав лицо, посадили в машину, а потом оставили в камере. В украинской тюрьме французские представители СМИ пробыли около двух недель. При этом журналисты не могли обратиться ни в консульство, ни в редакцию.

Крон отметил, что украинские силовики пытались «выбить признание», применяя силу, однако, поняв, что это не приносит никаких результатов, решили обратиться к другому методу «общения».

«Мы наивно подумали, что [нас вывели во двор] на прогулку. Переводчика же с нами на допросах не было. Мы оказались в полной изоляции. Не добившись от нас информации, они просто решили нас убрать. О пленных они же никому не сообщали. Все силовики во дворе были в балаклавах. Нас выстроили в ряд. И мы оказались под прицелом. Я смутно все это помню», — заявил Крон.

Спас журналистам жизни звонок. На тот момент, пока один из силовиков разговаривал по телефону, на репортеров было направлено оружие, добавил он. После телефонного разговора их посадили в машину и отправили домой.

По словам Крона, приехав на родину, он увидел у себя прядки седых волос, которые стали напоминанием «об ужасной истории» в Донбассе.