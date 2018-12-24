Вооруженный человек открыл огонь из автомата по ресторану в Брюсселе

Брюссель, 24 декабря. Неизвестный открыл огонь из автомата по ресторану в центре Брюсселя. Об этом в понедельник заявила представитель городской прокуратуры Ине Ван Вимерс.

По ее словам, инцидент произошел на авеню Луис. Предположительно мужчина стрелял из автомата Калашникова. Полиция обнаружила на месте происшествия следы от трех пуль.

Правоохранительные органы Бельгии не знают, кто мог быть стрелком и какие у него мотивы, однако уже заявили, что сегодняшний инцидент не связан с терроризмом, передает RTBF. Другие подробности не приводятся.

Отметим, что это уже не первое происшествие со стрельбой в Европе. 21 декабря неизвестный начал стрелять в ресторане «Фиглмюллер» в Вене. В результате ЧП два человека получили ранение.